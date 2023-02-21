Судаченкова Домна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Судаченков Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Судаченков Гавриил
Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Судаченков Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Судаченков Гавриил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Судаченков Гавриил
Смерть
Неизвестно