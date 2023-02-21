Судаченкова Домна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судаченкова Домна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 или 1809 г.р.

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Судаченков Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Судаченков Гавриил

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Судаченков Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Судаченков Гавриил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Судаченков Гавриил

Смерть
Неизвестно
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