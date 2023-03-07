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Ржаницын Руфин Иванович

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Место рождения

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

07.03.1815 ст.

Дата смерти

09.06.1877 ст.

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1815 ст.

Отец: Ржаницын Иван Васильевич

Мать: Ржаницына Пелагея Ивановна

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Образование
1829
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Окончил Кадниковское духовное училище.
Образование
15.06.1834 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую духовную семинарию.
Образование
С 01.09.1834 по 15.06.1838 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Обучался в Московской духовной академии. Окончил со степенью кандидата богословия
Работа или профессия
12.11.1837 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Пострижен в монашество и наречен Алексием.
Работа или профессия
13.11.1837 ст.
Рукоположен во иеродиакона.
Работа или профессия
29.06.1838 ст.
Рукоположен во иеромонаха.
Работа или профессия
22.08.1838 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Определён инспектором Московской духовной семинарии и преподавателем философии.
Работа или профессия
С 15.08.1841 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Профессор Священного писания, церковной истории, археологии и канонического права в высшем отделении семинарии.
Работа или профессия
С 25.12.1842 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Ректор Московской духовной семинарии с занятием класса богословских наук.
Работа или профессия
14.02.1843 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Возведен в сан архимандрита, настоятеля Заиконоспасского московского монастыря (в котором находилась семинария).
Работа или профессия
С 07.02.1847 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Профессор богословских наук.
Работа или профессия
25.08.1853 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Наречён и хиротонисан во епископа Дмитровского, викария Московской епархии, с управлением Саввино-Сторожевским монастырем.
Работа или профессия
С 20.07.1857 по 29.08.1860 ст.
Епископ Тульский и Белёвский.
Работа или профессия
С 29.08.1860 по 28.08.1867 ст.
Епископ Таврический и Симферопольский.
Работа или профессия
28.11.1867 ст.
Перемещён на Рязанскую и Зарайскую кафедру с возведением в сан архиепископа (Алексий).
Работа или профессия
С 09.09.1876 ст.
Тверь, город Тверь, Тверская область
Архиепископ Тверской и Кашинский.
Смерть
09.06.1877 ст.
Тверь, город Тверь, Тверская область
Скончался от паралича, в своём рабочем кабинете. Погребён в склепе под соборным храмом в Тверском Загородном Трёхсвятском монастыре.
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