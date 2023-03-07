Ржаницын Руфин Иванович
Место рождения
Дата рождения07.03.1815 ст.
Дата смерти09.06.1877 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1815 ст.
Образование
1829
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Окончил Кадниковское духовное училище.
Образование
15.06.1834 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую духовную семинарию.
Образование
С 01.09.1834 по 15.06.1838 ст.
Обучался в Московской духовной академии. Окончил со степенью кандидата богословия
Работа или профессия
12.11.1837 ст.
Пострижен в монашество и наречен Алексием.
Работа или профессия
13.11.1837 ст.
Рукоположен во иеродиакона.
Работа или профессия
29.06.1838 ст.
Рукоположен во иеромонаха.
Работа или профессия
22.08.1838 ст.
Определён инспектором Московской духовной семинарии и преподавателем философии.
Работа или профессия
С 15.08.1841 ст.
Профессор Священного писания, церковной истории, археологии и канонического права в высшем отделении семинарии.
Работа или профессия
С 25.12.1842 ст.
Ректор Московской духовной семинарии с занятием класса богословских наук.
Работа или профессия
14.02.1843 ст.
Возведен в сан архимандрита, настоятеля Заиконоспасского московского монастыря (в котором находилась семинария).
Работа или профессия
С 07.02.1847 ст.
Профессор богословских наук.
Работа или профессия
25.08.1853 ст.
Наречён и хиротонисан во епископа Дмитровского, викария Московской епархии, с управлением Саввино-Сторожевским монастырем.
Работа или профессия
С 20.07.1857 по 29.08.1860 ст.
Епископ Тульский и Белёвский.
Работа или профессия
С 29.08.1860 по 28.08.1867 ст.
Епископ Таврический и Симферопольский.
Работа или профессия
28.11.1867 ст.
Перемещён на Рязанскую и Зарайскую кафедру с возведением в сан архиепископа (Алексий).
Работа или профессия
С 09.09.1876 ст.
Архиепископ Тверской и Кашинский.
Смерть
09.06.1877 ст.
Скончался от паралича, в своём рабочем кабинете. Погребён в склепе под соборным храмом в Тверском Загородном Трёхсвятском монастыре.