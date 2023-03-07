Ржаницына Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРжаницына Пелагея Ивановна

Ржаницына Пелагея Ивановна

avatar

Место рождения

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1781

Дата смерти

До 1817

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1796

Муж: Ржаницын Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1798

Сын: Ржаницын Николай Иванович

Отец ребёнка: Ржаницын Иван Васильевич

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Ржаницына Манефа Ивановна

Отец ребёнка: Ржаницын Иван Васильевич

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Ржаницын Иринарх Иванович

Отец ребёнка: Ржаницын Иван Васильевич

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ржаницын Павлин Иванович

Отец ребёнка: Ржаницын Иван Васильевич

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1815 ст.

Сын: Ржаницын Руфин Иванович

Отец ребёнка: Ржаницын Иван Васильевич

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
До 1817
Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close