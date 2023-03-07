Ржаницына Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиДо 1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1796
Рождение ребёнка
1798
Сын: Ржаницын Николай Иванович
Отец ребёнка: Ржаницын Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Ржаницына Манефа Ивановна
Отец ребёнка: Ржаницын Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Ржаницын Иринарх Иванович
Отец ребёнка: Ржаницын Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Ржаницын Иван Васильевич
Рождение ребёнка
07.03.1815 ст.
Отец ребёнка: Ржаницын Иван Васильевич
Смерть
До 1817