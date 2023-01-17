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Ржаницын Иринарх Иванович
Ржаницын Иринарх Иванович
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Место рождения
Михайло-Архангельский
, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Дата рождения
1810
Дата смерти
1812
Пол
Мужской
Отец
Ржаницын Иван Васильевич
1777 г.р.
Мать
Ржаницына Пелагея Ивановна
1781 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец:
Ржаницын Иван Васильевич
Мать:
Ржаницына Пелагея Ивановна
Михайло-Архангельский
, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
1812
Михайло-Архангельский
, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
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