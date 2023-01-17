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Ржаницын Иринарх Иванович

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Место рождения

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1810

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Ржаницын Иван Васильевич

Мать: Ржаницына Пелагея Ивановна

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
1812
Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
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