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Ржаницын Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

20.06.1848 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Ржаницын Василий Иванович

Мать: Ржаницына Мария Ивановна

Бракосочетание
Около 1796

Жена: Ржаницына Пелагея Ивановна

Работа или профессия
1798
Определен дьячком к Михаило-Архангельской Верхвологодской церви.
Рождение ребёнка
1798

Сын: Ржаницын Николай Иванович

Мать ребёнка: Ржаницына Пелагея Ивановна

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Ржаницына Манефа Ивановна

Мать ребёнка: Ржаницына Пелагея Ивановна

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Ржаницын Иринарх Иванович

Мать ребёнка: Ржаницына Пелагея Ивановна

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ржаницын Павлин Иванович

Мать ребёнка: Ржаницына Пелагея Ивановна

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1815 ст.

Сын: Ржаницын Руфин Иванович

Мать ребёнка: Ржаницына Пелагея Ивановна

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
С 1816
Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Священник Михайло-Архангельской Кубеницкой церкви, протоиерей.
Смерть
20.06.1848 ст.
Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
От неизвестной болезни.
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