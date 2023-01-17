Ржаницын Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти20.06.1848 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Бракосочетание
Около 1796
Работа или профессия
1798
Определен дьячком к Михаило-Архангельской Верхвологодской церви.
Рождение ребёнка
1798
Сын: Ржаницын Николай Иванович
Мать ребёнка: Ржаницына Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Ржаницына Манефа Ивановна
Мать ребёнка: Ржаницына Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Ржаницын Иринарх Иванович
Мать ребёнка: Ржаницына Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Ржаницына Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1815 ст.
Мать ребёнка: Ржаницына Пелагея Ивановна
Работа или профессия
С 1816
Священник Михайло-Архангельской Кубеницкой церкви, протоиерей.
Смерть
20.06.1848 ст.
От неизвестной болезни.