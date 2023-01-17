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Ржаницына Мария Ивановна

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Место рождения

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1759

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Дочь священника.
Рождение ребёнка
1777

Сын: Ржаницын Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ржаницын Василий Иванович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Ржаницын Федор Васильевич

Отец ребёнка: Ржаницын Василий Иванович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ржаницына Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Ржаницын Василий Иванович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Ржаницын Василий Васильевич

Отец ребёнка: Ржаницын Василий Иванович

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ржаницын Василий Иванович

Смерть
После 1825
Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
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