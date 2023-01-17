Ржаницына Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь священника.
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Ржаницын Василий Иванович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Ржаницын Федор Васильевич
Отец ребёнка: Ржаницын Василий Иванович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ржаницына Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Ржаницын Василий Иванович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Ржаницын Василий Васильевич
Отец ребёнка: Ржаницын Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1825