Ржаницын Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Работа или профессия
Неизвестно
Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Дьячок Ильинской на Чевце церкви.
Бракосочетание
Около 1820
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Попова (Ржаницына) Фивея Васильевна
Мать ребёнка: Ржаницына Прасковья Ивановна
Работа или профессия
С 1821
Священник Введенской Верюжской церкви Вельского уезда.
Работа или профессия
1853
Уволен за штат.
Смерть
Неизвестно