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Ржаницын Василий Васильевич

Место рождения

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Ржаницын Василий Иванович

Мать: Ржаницына Мария Ивановна

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Дьячок Ильинской на Чевце церкви.
Бракосочетание
Около 1820

Жена: Ржаницына Прасковья Ивановна

Бестужево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Попова (Ржаницына) Фивея Васильевна

Мать ребёнка: Ржаницына Прасковья Ивановна

Бестужево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
С 1821
Бестужево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Священник Введенской Верюжской церкви Вельского уезда.
Работа или профессия
1853
Бестужево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Уволен за штат.
Смерть
Неизвестно

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