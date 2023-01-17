Попова (Ржаницына) Фивея Васильевна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Попов Алексей Евдокимович
Бракосочетание
1846
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Попов Алексей Евдокимович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Попов Алексей Евдокимович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Попов Алексей Евдокимович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Попов Ювеналий Алексеевич
Отец ребёнка: Попов Алексей Евдокимович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Попов Алексей Евдокимович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Попов Алексей Евдокимович
Смерть
Неизвестно