Попова (Ржаницына) Фивея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Ржаницына) Фивея Васильевна

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Место рождения

Бестужево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ржаницын Василий Васильевич

Мать: Ржаницына Прасковья Ивановна

Бестужево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Попов Иринарх Алексеевич

Отец ребёнка: Попов Алексей Евдокимович

Бестужево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
1846

Муж: Попов Алексей Евдокимович

Бестужево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Попов Боголеп Алексеевич

Отец ребёнка: Попов Алексей Евдокимович

Бестужево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Попов Руфин Алексеевич

Отец ребёнка: Попов Алексей Евдокимович

Бестужево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Попов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Попов Алексей Евдокимович

Бестужево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Попов Ювеналий Алексеевич

Отец ребёнка: Попов Алексей Евдокимович

Бестужево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Попов Исиодор Алексеевич

Отец ребёнка: Попов Алексей Евдокимович

Бестужево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Попов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Попов Алексей Евдокимович

Бестужево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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