Попов Алексей Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Тотемского уезда Раменской Георгиевской церкви дьяческий сын.
Образование
15.06.1844 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию с аттестатом 2 разряда.
Работа или профессия
24.01.1845 ст.
Посвящен во священника Верюжской Введенской церкви.
Бракосочетание
1846
Жена: Попова Фивея Васильевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Попова Фивея Васильевна
Работа или профессия
1846
Определен наставником Верюжского Введенского сельского приходского училища.
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Попова Фивея Васильевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Попова Фивея Васильевна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Попова Фивея Васильевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Попов Ювеналий Алексеевич
Мать ребёнка: Попова Фивея Васильевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Попова Фивея Васильевна
Награда
05.09.1859 ст.
За исправность по училищу награжден скуфьею.
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Попова Фивея Васильевна
Смерть
Неизвестно