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Попов Алексей Евдокимович

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Место рождения

Раменье, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Раменье, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Тотемского уезда Раменской Георгиевской церкви дьяческий сын.
Образование
15.06.1844 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию с аттестатом 2 разряда.
Работа или профессия
24.01.1845 ст.
Бестужево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Посвящен во священника Верюжской Введенской церкви.
Бракосочетание
1846

Жена: Попова Фивея Васильевна

Бестужево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Попов Иринарх Алексеевич

Мать ребёнка: Попова Фивея Васильевна

Бестужево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
1846
Бестужево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Определен наставником Верюжского Введенского сельского приходского училища.
Рождение ребёнка
1848

Сын: Попов Боголеп Алексеевич

Мать ребёнка: Попова Фивея Васильевна

Бестужево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Попов Руфин Алексеевич

Мать ребёнка: Попова Фивея Васильевна

Бестужево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Попов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Попова Фивея Васильевна

Бестужево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Попов Ювеналий Алексеевич

Мать ребёнка: Попова Фивея Васильевна

Бестужево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Попов Исиодор Алексеевич

Мать ребёнка: Попова Фивея Васильевна

Бестужево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Награда
05.09.1859 ст.
За исправность по училищу награжден скуфьею.
Рождение ребёнка
1859

Сын: Попов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Попова Фивея Васильевна

Бестужево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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