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Ржаницын Федор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Ржаницын Василий Иванович

Мать: Ржаницына Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Ржаницын Иван Федорович

Мать ребёнка: Ржаницына Ульяна Игнатьевна

Вожегодский-Ильинский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Ржаницына Мария Федоровна

Мать ребёнка: Ржаницына Ульяна Игнатьевна

Вожегодский-Ильинский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ржаницына Анна Федоровна

Мать ребёнка: Ржаницына Ульяна Игнатьевна

Вожегодский-Ильинский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ржаницына Ульяна Игнатьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Вожегодский-Ильинский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Пономарь Ильинской, что на Вожеге церкви.
Смерть
Неизвестно
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