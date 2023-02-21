Ржаницын Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Ржаницына Ульяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Ржаницына Мария Федоровна
Мать ребёнка: Ржаницына Ульяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ржаницына Анна Федоровна
Мать ребёнка: Ржаницына Ульяна Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь Ильинской, что на Вожеге церкви.
Смерть
Неизвестно