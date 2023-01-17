Ржаницына Ульяна Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Ржаницын Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Ржаницына Мария Федоровна
Отец ребёнка: Ржаницын Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ржаницына Анна Федоровна
Отец ребёнка: Ржаницын Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно