Ржаницына Ульяна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына Ульяна Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Ржаницын Иван Федорович

Отец ребёнка: Ржаницын Федор Васильевич

Вожегодский-Ильинский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Ржаницына Мария Федоровна

Отец ребёнка: Ржаницын Федор Васильевич

Вожегодский-Ильинский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ржаницына Анна Федоровна

Отец ребёнка: Ржаницын Федор Васильевич

Вожегодский-Ильинский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ржаницын Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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