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Ржаницын Николай Иванович

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Место рождения

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1798

Дата смерти

14.05.1871 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Ржаницын Иван Васильевич

Мать: Ржаницына Пелагея Ивановна

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
С 1820 по 1824
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Учитель духовного училища.
Образование
1820
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил духовную семинарию.
Работа или профессия
С 1824 по 1858
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Учитель училища.
Работа или профессия
1828
Губернский Секретарь.
Бракосочетание
Около 1833

Жена: Ржаницына Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Ржаницын Николай Николаевич

Мать ребёнка: Ржаницына Мария Федоровна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Беляева Каллиста Николаевна

Мать ребёнка: Ржаницына Мария Федоровна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.07.1841 ст.

Дочь: Ржаницына Мария Николаевна

Мать ребёнка: Ржаницына Мария Федоровна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1844
Возведен в потомственные дворяне. Надворный Советник.
Смерть
14.05.1871 ст.
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