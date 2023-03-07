Ржаницын Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти14.05.1871 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Работа или профессия
С 1820 по 1824
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Учитель духовного училища.
Образование
1820
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил духовную семинарию.
Работа или профессия
С 1824 по 1858
Учитель училища.
Работа или профессия
1828
Губернский Секретарь.
Бракосочетание
Около 1833
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ржаницын Николай Николаевич
Мать ребёнка: Ржаницына Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Беляева Каллиста Николаевна
Мать ребёнка: Ржаницына Мария Федоровна
Рождение ребёнка
17.07.1841 ст.
Дочь: Ржаницына Мария Николаевна
Мать ребёнка: Ржаницына Мария Федоровна
Работа или профессия
1844
Возведен в потомственные дворяне. Надворный Советник.
Смерть
14.05.1871 ст.