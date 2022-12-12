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Ржаницына Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1833

Муж: Ржаницын Николай Иванович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Ржаницын Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ржаницын Николай Иванович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Беляева Каллиста Николаевна

Отец ребёнка: Ржаницын Николай Иванович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.07.1841 ст.

Дочь: Ржаницына Мария Николаевна

Отец ребёнка: Ржаницын Николай Иванович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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