Ржаницына Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1833
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ржаницын Николай Николаевич
Отец ребёнка: Ржаницын Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Беляева Каллиста Николаевна
Отец ребёнка: Ржаницын Николай Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1841 ст.
Дочь: Ржаницына Мария Николаевна
Отец ребёнка: Ржаницын Николай Иванович
Смерть
Неизвестно