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Ржаницын Павлин Иванович

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Место рождения

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1813

Дата смерти

19.05.1884 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Ржаницын Иван Васильевич

Мать: Ржаницына Пелагея Ивановна

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Ржаницын Руфин Павлинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Ржаницын Викторин Павлинович

Мать ребёнка: не указана

Слободский-Благовещенский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ржаницына Алевтина Павлиновна

Мать ребёнка: не указана

Слободский-Благовещенский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
08.03.1871 ст.
Слободский-Благовещенский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Священник Благовещенской Иоанно-Слободской церкви, за старостью уволен за штат, с представлением к пенсии за 35-летнюю беспорочную службу.
Смерть
19.05.1884 ст.
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