Ржаницын Павлин Иванович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти19.05.1884 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ржаницын Руфин Павлинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ржаницын Викторин Павлинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ржаницына Алевтина Павлиновна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
08.03.1871 ст.
Священник Благовещенской Иоанно-Слободской церкви, за старостью уволен за штат, с представлением к пенсии за 35-летнюю беспорочную службу.
Смерть
19.05.1884 ст.