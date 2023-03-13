Севастьянова (Орлова) Анастасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Орлова) Анастасія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

28.06.1916

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Орловъ Захаръ

Мать: Орлова Ѳевронія

Бракосочетание
07.02.1903

Муж: Севастьяновъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1904

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Севастьяновъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1907

Дочь: Севастьянова Марія

Отец ребёнка: Севастьяновъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1909

Сын: Севастьяновъ Артемій

Отец ребёнка: Севастьяновъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1911

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Севастьяновъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1913

Сын: Севастьяновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
28.06.1916
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Туберкулеза легкихъ
Рождение ребёнка
1918

Сын: Севастьянов Михаил

Отец ребёнка: Севастьяновъ Василій

Рождение ребёнка
1923

Сын: Севастьянов Николай

Отец ребёнка: Севастьяновъ Василій

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