Севастьянова (Орлова) Анастасія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти28.06.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Орловъ Захаръ
Мать: Орлова Ѳевронія
Бракосочетание
07.02.1903
Муж: Севастьяновъ Василій
Рождение ребёнка
11.12.1904
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Севастьяновъ Василій
Рождение ребёнка
12.07.1907
Дочь: Севастьянова Марія
Отец ребёнка: Севастьяновъ Василій
Рождение ребёнка
17.06.1909
Сын: Севастьяновъ Артемій
Отец ребёнка: Севастьяновъ Василій
Рождение ребёнка
22.10.1911
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Севастьяновъ Василій
Рождение ребёнка
19.11.1913
Сын: Севастьяновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Василій
Смерть
28.06.1916
Причина смерти: Туберкулеза легкихъ
Рождение ребёнка
1918
Сын: Севастьянов Михаил
Отец ребёнка: Севастьяновъ Василій
Рождение ребёнка
1923
Сын: Севастьянов Николай
Отец ребёнка: Севастьяновъ Василій