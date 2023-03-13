Орловъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловъ Федоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Орловъ Захаръ

Мать: Орлова Ѳевронія

Бракосочетание
27.10.1899

Жена: Орлова Агриппина

Рождение ребёнка
06.07.1905

Сын: Орловъ Александръ

Мать ребёнка: Орлова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1908

Дочь: Орлова Евдокия

Мать ребёнка: Орлова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.02.1915

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Орлова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1918

Сын: Орловъ Иванъ

Мать ребёнка: Орлова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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