Орловъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Орловъ Захаръ
Мать: Орлова Ѳевронія
Бракосочетание
27.10.1899
Жена: Орлова Агриппина
Рождение ребёнка
06.07.1905
Сын: Орловъ Александръ
Мать ребёнка: Орлова Агриппина
Рождение ребёнка
21.02.1908
Дочь: Орлова Евдокия
Мать ребёнка: Орлова Агриппина
Рождение ребёнка
27.02.1915
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Орлова Агриппина
Рождение ребёнка
29.08.1918
Сын: Орловъ Иванъ
Мать ребёнка: Орлова Агриппина