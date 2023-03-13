Орлова (Горбунова) Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Горбуновъ Кузьма
Мать: Горбунова Евдокія
Бракосочетание
27.10.1899
Муж: Орловъ Федоръ
Рождение ребёнка
06.07.1905
Сын: Орловъ Александръ
Отец ребёнка: Орловъ Федоръ
Рождение ребёнка
21.02.1908
Дочь: Орлова Евдокия
Отец ребёнка: Орловъ Федоръ
Рождение ребёнка
27.02.1915
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Орловъ Федоръ
Рождение ребёнка
29.08.1918
Сын: Орловъ Иванъ
Отец ребёнка: Орловъ Федоръ