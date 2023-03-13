Горбуновъ Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Горбуновъ Петръ
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1880
Жена: Горбунова Евдокія
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Орлова Агриппина
Мать ребёнка: Горбунова Евдокія
Рождение ребёнка
20.12.1883
Сын: Горбуновъ Феоктистъ
Мать ребёнка: Горбунова Евдокія
Рождение ребёнка
02.04.1888
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Горбунова Евдокія
Рождение ребёнка
24.04.1891
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Горбунова Евдокія
Рождение ребёнка
1893
Сын: Горбуновъ Семенъ
Мать ребёнка: Горбунова Евдокія
Рождение ребёнка
25.05.1895
Сын: Горбуновъ Георгий
Мать ребёнка: Горбунова Евдокія
Рождение ребёнка
30.07.1898
Дочь: Евдокія
Мать ребёнка: Горбунова Евдокія
Рождение ребёнка
17.11.1901
Дочь: Серкова Екатерина
Мать ребёнка: Горбунова Евдокія
Рождение ребёнка
19.06.1906
Мать ребёнка: Горбунова Евдокія