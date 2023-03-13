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Горбуновъ Кузьма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Горбуновъ Петръ

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1880

Жена: Горбунова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Орлова Агриппина

Мать ребёнка: Горбунова Евдокія

Рождение ребёнка
20.12.1883

Сын: Горбуновъ Феоктистъ

Мать ребёнка: Горбунова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1888

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Горбунова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.04.1891

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Горбунова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1893

Сын: Горбуновъ Семенъ

Мать ребёнка: Горбунова Евдокія

Рождение ребёнка
25.05.1895

Сын: Горбуновъ Георгий

Мать ребёнка: Горбунова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.07.1898

Дочь: Евдокія

Мать ребёнка: Горбунова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1901

Дочь: Серкова Екатерина

Мать ребёнка: Горбунова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.06.1906

Сын: Горбуновъ Константинъ

Мать ребёнка: Горбунова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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