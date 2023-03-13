Орловъ Захаръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1835
Дата смерти20.10.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1835
Отец: Орловъ Данила
Мать: Орлова Анисія
Бракосочетание
27.01.1857
Жена: Орлова Ѳевронія
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: Орлова Еѵгенія
Мать ребёнка: Орлова Ѳевронія
Рождение ребёнка
01.05.1859
Дочь: Пелагѣя
Мать ребёнка: Орлова Ѳевронія
Рождение ребёнка
09.10.1861
Сын: Орловъ Яковъ
Мать ребёнка: Орлова Ѳевронія
Рождение ребёнка
06.10.1863
Дочь: Макарова Пелагѣя
Мать ребёнка: Орлова Ѳевронія
Рождение ребёнка
09.10.1865
Дочь: Орлова Прасковія
Мать ребёнка: Орлова Ѳевронія
Рождение ребёнка
18.07.1868
Дочь: Миногина Марія
Мать ребёнка: Орлова Ѳевронія
Рождение ребёнка
25.07.1870
Сын: Орловъ Стефанъ
Мать ребёнка: Орлова Ѳевронія
Рождение ребёнка
1871
Сын: Орловъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Орлова Ѳевронія
Рождение ребёнка
27.11.1873
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Орлова Ѳевронія
Рождение ребёнка
26.10.1875
Сын: Орловъ Григорій
Мать ребёнка: Орлова Ѳевронія
Рождение ребёнка
1878
Сын: Орловъ Федоръ
Мать ребёнка: Орлова Ѳевронія
Рождение ребёнка
27.12.1880
Дочь: Латышова Ульяна
Мать ребёнка: Орлова Ѳевронія
Александровка
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Севастьянова Анастасія
Мать ребёнка: Орлова Ѳевронія
Смерть
20.10.1910
Причина смерти: Отъ старческой слабости