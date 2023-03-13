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Орловъ Захаръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1835

Дата смерти

20.10.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1835

Отец: Орловъ Данила

Мать: Орлова Анисія

Бракосочетание
27.01.1857

Жена: Орлова Ѳевронія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1858

Дочь: Орлова Еѵгенія

Мать ребёнка: Орлова Ѳевронія

Рождение ребёнка
01.05.1859

Дочь: Пелагѣя

Мать ребёнка: Орлова Ѳевронія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1861

Сын: Орловъ Яковъ

Мать ребёнка: Орлова Ѳевронія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1863

Дочь: Макарова Пелагѣя

Мать ребёнка: Орлова Ѳевронія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1865

Дочь: Орлова Прасковія

Мать ребёнка: Орлова Ѳевронія

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.07.1868

Дочь: Миногина Марія

Мать ребёнка: Орлова Ѳевронія

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.07.1870

Сын: Орловъ Стефанъ

Мать ребёнка: Орлова Ѳевронія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1871

Сын: Орловъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Орлова Ѳевронія

Рождение ребёнка
27.11.1873

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Орлова Ѳевронія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1875

Сын: Орловъ Григорій

Мать ребёнка: Орлова Ѳевронія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Сын: Орловъ Федоръ

Мать ребёнка: Орлова Ѳевронія

Рождение ребёнка
27.12.1880

Дочь: Латышова Ульяна

Мать ребёнка: Орлова Ѳевронія

Александровка
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Севастьянова Анастасія

Мать ребёнка: Орлова Ѳевронія

Смерть
20.10.1910
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Отъ старческой слабости
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