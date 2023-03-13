Латышова (Орлова) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышова (Орлова) Ульяна

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

27.12.1880

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1880

Отец: Орловъ Захаръ

Мать: Орлова Ѳевронія

Александровка
Бракосочетание
03.02.1899

Муж: Латышевъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1902

Сын: Латышевъ Иванъ

Отец ребёнка: Латышевъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1905

Дочь: Латышева Елизавета

Отец ребёнка: Латышевъ Никита

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
03.10.1906

Дочь: Латышева Анастасия

Отец ребёнка: Латышевъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1908

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Латышевъ Никита

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1910

Сын: Латышевъ Василий

Отец ребёнка: Латышевъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1912

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Латышевъ Никита

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1915

Сын: Латышевъ Григорий

Отец ребёнка: Латышевъ Никита

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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