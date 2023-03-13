Латышова (Орлова) Ульяна
Место рожденияАлександровка
Дата рождения27.12.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1880
Отец: Орловъ Захаръ
Мать: Орлова Ѳевронія
Александровка
Бракосочетание
03.02.1899
Муж: Латышевъ Никита
Рождение ребёнка
26.08.1902
Сын: Латышевъ Иванъ
Отец ребёнка: Латышевъ Никита
Рождение ребёнка
01.04.1905
Дочь: Латышева Елизавета
Отец ребёнка: Латышевъ Никита
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
03.10.1906
Дочь: Латышева Анастасия
Отец ребёнка: Латышевъ Никита
Рождение ребёнка
05.01.1908
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Латышевъ Никита
Рождение ребёнка
06.04.1910
Сын: Латышевъ Василий
Отец ребёнка: Латышевъ Никита
Рождение ребёнка
24.10.1912
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Латышевъ Никита
Рождение ребёнка
19.01.1915
Сын: Латышевъ Григорий
Отец ребёнка: Латышевъ Никита