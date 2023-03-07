Латышевъ Никита
Место рождения
Дата рождения08.08.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1879
Отец: Латышевъ Петръ
Мать: Латышева Гликерья
Бракосочетание
03.02.1899
Жена: Латышова Ульяна
Рождение ребёнка
26.08.1902
Сын: Латышевъ Иванъ
Мать ребёнка: Латышова Ульяна
Рождение ребёнка
01.04.1905
Дочь: Латышева Елизавета
Мать ребёнка: Латышова Ульяна
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
03.10.1906
Дочь: Латышева Анастасия
Мать ребёнка: Латышова Ульяна
Рождение ребёнка
05.01.1908
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Латышова Ульяна
Рождение ребёнка
06.04.1910
Сын: Латышевъ Василий
Мать ребёнка: Латышова Ульяна
Рождение ребёнка
24.10.1912
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Латышова Ульяна
Рождение ребёнка
19.01.1915
Сын: Латышевъ Григорий
Мать ребёнка: Латышова Ульяна