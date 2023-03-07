Латышевъ Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛатышевъ Никита

Латышевъ Никита

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.08.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1879

Отец: Латышевъ Петръ

Мать: Латышева Гликерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1899

Жена: Латышова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1902

Сын: Латышевъ Иванъ

Мать ребёнка: Латышова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1905

Дочь: Латышева Елизавета

Мать ребёнка: Латышова Ульяна

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
03.10.1906

Дочь: Латышева Анастасия

Мать ребёнка: Латышова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1908

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Латышова Ульяна

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1910

Сын: Латышевъ Василий

Мать ребёнка: Латышова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1912

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Латышова Ульяна

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1915

Сын: Латышевъ Григорий

Мать ребёнка: Латышова Ульяна

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close