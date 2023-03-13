Суровцова (Латышева) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Латышева) Агриппина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Латышевъ Петръ

Мать: Латышева Гликерья

Бракосочетание
27.01.1903

Муж: Суровцовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.07.1904

Дочь: Суровцова Анна

Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1910

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1911

Сын: Суровцовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1913

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1914

Сын: Суровцовъ Сергей

Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1918

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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