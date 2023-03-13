Суровцова (Латышева) Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Латышевъ Петръ
Мать: Латышева Гликерья
Бракосочетание
27.01.1903
Муж: Суровцовъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.07.1904
Дочь: Суровцова Анна
Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.01.1910
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.02.1911
Сын: Суровцовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.07.1913
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.11.1914
Сын: Суровцовъ Сергей
Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.06.1918
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ