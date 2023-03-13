Полоскова (Латышева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоскова (Латышева) Екатерина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.11.1891

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1891

Отец: Латышевъ Петръ

Мать: Латышева (Кувшинова) Гликерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1908

Муж: Полосковъ Афонасий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1909

Дочь: Полоскова Мария

Отец ребёнка: Полосковъ Афонасий

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1911

Дочь: (Полоскова) Анастасия

Отец ребёнка: Полосковъ Афонасий

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1914

Сын: Полосковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Полосковъ Афонасий

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1918

Сын: Полосковъ Александръ

Отец ребёнка: Полосковъ Афонасий

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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