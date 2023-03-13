Полоскова (Латышева) Екатерина
Место рождения
Дата рождения14.11.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1891
Отец: Латышевъ Петръ
Бракосочетание
21.01.1908
Муж: Полосковъ Афонасий
Рождение ребёнка
22.07.1909
Дочь: Полоскова Мария
Отец ребёнка: Полосковъ Афонасий
Рождение ребёнка
18.12.1911
Дочь: (Полоскова) Анастасия
Отец ребёнка: Полосковъ Афонасий
Рождение ребёнка
15.11.1914
Сын: Полосковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Полосковъ Афонасий
Рождение ребёнка
02.03.1918
Сын: Полосковъ Александръ
Отец ребёнка: Полосковъ Афонасий