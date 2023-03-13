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Полосковъ Афонасий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Полосковъ Терентий

Мать: Полоскова Екатерина

Бракосочетание
21.01.1908

Жена: Полоскова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1909

Дочь: Полоскова Мария

Мать ребёнка: Полоскова Екатерина

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1911

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Полоскова Екатерина

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1914

Сын: Полосковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Полоскова Екатерина

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1918

Сын: Полосковъ Александръ

Мать ребёнка: Полоскова Екатерина

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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