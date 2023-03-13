Полосковъ Афонасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Полосковъ Терентий
Мать: Полоскова Екатерина
Бракосочетание
21.01.1908
Жена: Полоскова Екатерина
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1909
Дочь: Полоскова Мария
Мать ребёнка: Полоскова Екатерина
Рождение ребёнка
18.12.1911
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Полоскова Екатерина
Рождение ребёнка
15.11.1914
Сын: Полосковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Полоскова Екатерина
Рождение ребёнка
02.03.1918
Сын: Полосковъ Александръ
Мать ребёнка: Полоскова Екатерина