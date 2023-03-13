Полоскова (Шерстнева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоскова (Шерстнева) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Шерстневъ Гаврила

Мать: Шерстнева Ольга

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Суровцова Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Полосковъ Терентий

Рождение ребёнка
1890

Сын: Полосковъ Афонасий

Отец ребёнка: Полосковъ Терентий

Рождение ребёнка
?.01.1897

Сын: Полосковъ Василий

Отец ребёнка: Полосковъ Терентий

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1898

Дочь: Денисова Устинья

Отец ребёнка: Полосковъ Терентий

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1902

Сын: Полосковъ Романъ

Отец ребёнка: Полосковъ Терентий

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1905

Сын: Полосковъ Макаръ

Отец ребёнка: Полосковъ Терентий

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1906

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Полосковъ Терентий

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1909

Дочь: Полоскова Евдокия

Отец ребёнка: Полосковъ Терентий

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1912

Дочь: Полоскова Надежда

Отец ребёнка: Полосковъ Терентий

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1913

Сын: Полосковъ Иванъ

Отец ребёнка: Полосковъ Терентий

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полосковъ Константинъ

Отец ребёнка: Полосковъ Терентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полосковъ Терентий

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