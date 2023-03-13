Полоскова (Шерстнева) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Шерстневъ Гаврила
Мать: Шерстнева Ольга
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Суровцова Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Полосковъ Терентий
Рождение ребёнка
1890
Сын: Полосковъ Афонасий
Отец ребёнка: Полосковъ Терентий
Рождение ребёнка
?.01.1897
Сын: Полосковъ Василий
Отец ребёнка: Полосковъ Терентий
Рождение ребёнка
13.09.1898
Дочь: Денисова Устинья
Отец ребёнка: Полосковъ Терентий
Рождение ребёнка
16.11.1902
Сын: Полосковъ Романъ
Отец ребёнка: Полосковъ Терентий
Рождение ребёнка
27.03.1905
Сын: Полосковъ Макаръ
Отец ребёнка: Полосковъ Терентий
Рождение ребёнка
23.11.1906
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Полосковъ Терентий
Рождение ребёнка
11.02.1909
Дочь: Полоскова Евдокия
Отец ребёнка: Полосковъ Терентий
Рождение ребёнка
02.09.1912
Дочь: Полоскова Надежда
Отец ребёнка: Полосковъ Терентий
Рождение ребёнка
27.10.1913
Сын: Полосковъ Иванъ
Отец ребёнка: Полосковъ Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Полосковъ Терентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полосковъ Терентий