Бахарева (Латышева) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахарева (Латышева) Марья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.07.1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1874

Отец: Латышевъ Петръ

Мать: Латышева Гликерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.05.1893

Муж: Бахаревъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1894

Сын: Бахаревъ Константинъ

Отец ребёнка: Бахаревъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1895

Дочь: Бахарева Агафья

Отец ребёнка: Бахаревъ Михаилъ

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
27.03.1898

Сын: Бахаревъ Иванъ

Отец ребёнка: Бахаревъ Михаилъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1899

Сын: Бахаревъ Иванъ

Отец ребёнка: Бахаревъ Михаилъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1903

Сын: Бахаревъ Василий

Отец ребёнка: Бахаревъ Михаилъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1906

Сын: Бахаревъ Иванъ

Отец ребёнка: Бахаревъ Михаилъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1908

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бахаревъ Михаилъ

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
05.10.1911

Сын: Бахаревъ Яковъ

Отец ребёнка: Бахаревъ Михаилъ

4-й Усерганской волости
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