Бахарева (Латышева) Марья
Место рождения
Дата рождения18.07.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1874
Отец: Латышевъ Петръ
Мать: Латышева Гликерья
Бракосочетание
17.05.1893
Муж: Бахаревъ Михаилъ
Рождение ребёнка
26.02.1894
Сын: Бахаревъ Константинъ
Отец ребёнка: Бахаревъ Михаилъ
Рождение ребёнка
22.12.1895
Дочь: Бахарева Агафья
Отец ребёнка: Бахаревъ Михаилъ
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
27.03.1898
Рождение ребёнка
25.09.1899
Рождение ребёнка
21.03.1903
Сын: Бахаревъ Василий
Отец ребёнка: Бахаревъ Михаилъ
Рождение ребёнка
13.01.1906
Рождение ребёнка
02.12.1908
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бахаревъ Михаилъ
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
05.10.1911
Сын: Бахаревъ Яковъ
Отец ребёнка: Бахаревъ Михаилъ
4-й Усерганской волости