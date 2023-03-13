Суровцовъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуровцовъ Иванъ

Суровцовъ Иванъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Суровцовъ Яковъ (Якимовъ)

Мать: Суровцова Екатерина

Бракосочетание
27.01.1903

Жена: Суровцова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.07.1904

Дочь: Суровцова Анна

Мать ребёнка: Суровцова Агриппина

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1910

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Суровцова Агриппина

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1911

Сын: Суровцовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Суровцова Агриппина

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1913

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Суровцова Агриппина

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1914

Сын: Суровцовъ Сергей

Мать ребёнка: Суровцова Агриппина

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1918

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Суровцова Агриппина

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close