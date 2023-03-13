Суровцовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Суровцовъ Яковъ (Якимовъ)
Мать: Суровцова Екатерина
Бракосочетание
27.01.1903
Жена: Суровцова Агриппина
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.07.1904
Дочь: Суровцова Анна
Мать ребёнка: Суровцова Агриппина
Рождение ребёнка
13.01.1910
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Суровцова Агриппина
Рождение ребёнка
05.02.1911
Сын: Суровцовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Суровцова Агриппина
Рождение ребёнка
13.07.1913
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Суровцова Агриппина
Рождение ребёнка
12.11.1914
Сын: Суровцовъ Сергей
Мать ребёнка: Суровцова Агриппина
Рождение ребёнка
15.06.1918
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Суровцова Агриппина