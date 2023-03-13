Макарова (Орлова) Пелагѣя
Место рождения
Дата рождения06.10.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1863
Отец: Орловъ Захаръ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1883
Сын: Макаровъ Иосифъ
Отец ребёнка: Макаровъ Егоръ (Георгий)
Рождение ребёнка
28.01.1888
Дочь: Макаровъ Анна
Отец ребёнка: Макаровъ Егоръ (Георгий)
Рождение ребёнка
06.12.1889
Сын: Макаровъ Николай
Отец ребёнка: Макаровъ Егоръ (Георгий)
Рождение ребёнка
03.02.1894
Сын: Макаровъ Федоръ
Отец ребёнка: Макаровъ Егоръ (Георгий)
Рождение ребёнка
29.06.1896
Дочь: (Макарова) Анна
Отец ребёнка: Макаровъ Егоръ (Георгий)
Рождение ребёнка
17.02.1899
Дочь: (Макарова) Марина
Отец ребёнка: Макаровъ Егоръ (Георгий)
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Макарова Анастасия
Отец ребёнка: Макаровъ Егоръ (Георгий)
Рождение ребёнка
18.01.1903
Дочь: Макарова Ксения
Отец ребёнка: Макаровъ Егоръ (Георгий)