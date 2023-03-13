Макарова (Орлова) Пелагѣя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Орлова) Пелагѣя

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.10.1863

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1863

Отец: Орловъ Захаръ

Мать: Орлова (Голубцова) Ѳевронія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаровъ Егоръ (Георгий)

Рождение ребёнка
02.04.1883

Сын: Макаровъ Иосифъ

Отец ребёнка: Макаровъ Егоръ (Георгий)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1888

Дочь: Макаровъ Анна

Отец ребёнка: Макаровъ Егоръ (Георгий)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1889

Сын: Макаровъ Николай

Отец ребёнка: Макаровъ Егоръ (Георгий)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1894

Сын: Макаровъ Федоръ

Отец ребёнка: Макаровъ Егоръ (Георгий)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1896

Дочь: (Макарова) Анна

Отец ребёнка: Макаровъ Егоръ (Георгий)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1899

Дочь: (Макарова) Марина

Отец ребёнка: Макаровъ Егоръ (Георгий)

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Макарова Анастасия

Отец ребёнка: Макаровъ Егоръ (Георгий)

Рождение ребёнка
18.01.1903

Дочь: Макарова Ксения

Отец ребёнка: Макаровъ Егоръ (Георгий)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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