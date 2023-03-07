Макаровъ Егоръ (Георгий)
Место рождения
Дата рождения06.04.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1862
Отец: Макаровъ Власъ
Мать: Макарова Анна
Рождение ребёнка
02.04.1883
Сын: Макаровъ Иосифъ
Мать ребёнка: Макарова Пелагѣя
Рождение ребёнка
28.01.1888
Дочь: Макаровъ Анна
Мать ребёнка: Макарова Пелагѣя
Рождение ребёнка
06.12.1889
Сын: Макаровъ Николай
Мать ребёнка: Макарова Пелагѣя
Рождение ребёнка
03.02.1894
Сын: Макаровъ Федоръ
Мать ребёнка: Макарова Пелагѣя
Рождение ребёнка
29.06.1896
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Макарова Пелагѣя
Рождение ребёнка
17.02.1899
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Макарова Пелагѣя
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Макарова Анастасия
Мать ребёнка: Макарова Пелагѣя
Рождение ребёнка
18.01.1903
Дочь: Макарова Ксения
Мать ребёнка: Макарова Пелагѣя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарова Пелагѣя