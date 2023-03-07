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Макаровъ Егоръ (Георгий)

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.04.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1862

Отец: Макаровъ Власъ

Мать: Макарова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1883

Сын: Макаровъ Иосифъ

Мать ребёнка: Макарова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1888

Дочь: Макаровъ Анна

Мать ребёнка: Макарова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1889

Сын: Макаровъ Николай

Мать ребёнка: Макарова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1894

Сын: Макаровъ Федоръ

Мать ребёнка: Макарова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1896

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Макарова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1899

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Макарова Пелагѣя

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Макарова Анастасия

Мать ребёнка: Макарова Пелагѣя

Рождение ребёнка
18.01.1903

Дочь: Макарова Ксения

Мать ребёнка: Макарова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Пелагѣя

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