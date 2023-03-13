Макарова (Лазарева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Лазарева) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1837

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1837

Отец: Малышевъ Алексей

Мать: Малышева (Кувшинова) Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баканова (Макарова) Прасковья

Отец ребёнка: Макаровъ Власъ

Бракосочетание
02.02.1859

Муж: Макаровъ Власъ

Рождение ребёнка
15.10.1859

Дочь: (Макарова) Анна

Отец ребёнка: Макаровъ Власъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1862

Сын: Макаровъ Егоръ (Георгий)

Отец ребёнка: Макаровъ Власъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1866

Дочь: Макарова Пелагея

Отец ребёнка: Макаровъ Власъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1869

Сын: Макаровъ Николай

Отец ребёнка: Макаровъ Власъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1872

Дочь: Булавина (Макарова) Прасковья

Отец ребёнка: Макаровъ Власъ

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Макарова) Фекла

Отец ребёнка: Макаровъ Власъ

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