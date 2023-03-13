Макарова (Лазарева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1837
Отец: Малышевъ Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баканова (Макарова) Прасковья
Отец ребёнка: Макаровъ Власъ
Бракосочетание
02.02.1859
Муж: Макаровъ Власъ
Рождение ребёнка
15.10.1859
Дочь: (Макарова) Анна
Отец ребёнка: Макаровъ Власъ
Рождение ребёнка
06.04.1862
Отец ребёнка: Макаровъ Власъ
Рождение ребёнка
11.10.1866
Дочь: Макарова Пелагея
Отец ребёнка: Макаровъ Власъ
Рождение ребёнка
07.05.1869
Сын: Макаровъ Николай
Отец ребёнка: Макаровъ Власъ
Рождение ребёнка
23.07.1872
Дочь: Булавина (Макарова) Прасковья
Отец ребёнка: Макаровъ Власъ
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Макарова) Фекла
Отец ребёнка: Макаровъ Власъ