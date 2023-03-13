Баканова (Макарова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканова (Макарова) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаровъ Власъ

Мать: Макарова (Лазарева) Анна

Рождение ребёнка
08.09.1880

Сын: Бакановъ Сергей

Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.02.1891

Дочь: (Баканова) Евдокия

Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1893

Дочь: (Баканова) Варвара

Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1896

Сын: Бакановъ Иванъ

Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1898

Сын: Бакановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1901

Дочь: (Баканова) Таисья

Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1903

Дочь: Баканова Александра

Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1905

Сын: Бакановъ Николай

Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1905

Сын: Бакановъ Семенъ

Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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