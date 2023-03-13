Баканова (Макарова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Макаровъ Власъ
Мать: Макарова (Лазарева) Анна
Рождение ребёнка
08.09.1880
Сын: Бакановъ Сергей
Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
24.02.1891
Дочь: (Баканова) Евдокия
Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
02.12.1893
Дочь: (Баканова) Варвара
Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
01.08.1896
Сын: Бакановъ Иванъ
Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
17.11.1898
Сын: Бакановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
08.05.1901
Дочь: (Баканова) Таисья
Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
21.04.1903
Дочь: Баканова Александра
Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
02.02.1905
Сын: Бакановъ Николай
Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
02.02.1905
Сын: Бакановъ Семенъ
Отец ребёнка: Бакановъ Дмитрий