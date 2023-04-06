Бакановъ Дмитрий
Место рождения
Дата рождения23.09.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1854
Отец: Бакановъ Григорий
Рождение ребёнка
08.09.1880
Сын: Бакановъ Сергей
Мать ребёнка: Баканова Прасковья
Рождение ребёнка
24.02.1891
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Баканова Прасковья
Рождение ребёнка
02.12.1893
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Баканова Прасковья
Рождение ребёнка
01.08.1896
Сын: Бакановъ Иванъ
Мать ребёнка: Баканова Прасковья
Рождение ребёнка
17.11.1898
Сын: Бакановъ Михаилъ
Мать ребёнка: Баканова Прасковья
Рождение ребёнка
08.05.1901
Дочь: Таисья
Мать ребёнка: Баканова Прасковья
Рождение ребёнка
21.04.1903
Дочь: Баканова Александра
Мать ребёнка: Баканова Прасковья
Рождение ребёнка
02.02.1905
Сын: Бакановъ Николай
Мать ребёнка: Баканова Прасковья
Рождение ребёнка
02.02.1905
Сын: Бакановъ Семенъ
Мать ребёнка: Баканова Прасковья