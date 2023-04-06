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Бакановъ Дмитрий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.09.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1854

Отец: Бакановъ Григорий

Мать: Баканова Горейнова Марина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1880

Сын: Бакановъ Сергей

Мать ребёнка: Баканова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.02.1891

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Баканова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1893

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Баканова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1896

Сын: Бакановъ Иванъ

Мать ребёнка: Баканова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1898

Сын: Бакановъ Михаилъ

Мать ребёнка: Баканова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1901

Дочь: Таисья

Мать ребёнка: Баканова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1903

Дочь: Баканова Александра

Мать ребёнка: Баканова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1905

Сын: Бакановъ Николай

Мать ребёнка: Баканова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1905

Сын: Бакановъ Семенъ

Мать ребёнка: Баканова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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