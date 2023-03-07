Севастьяновъ Василій
Место рождения
Дата рождения01.03.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1883
Отец: Севастьяновъ Василій
Мать: Севастьянова Ѳеодосія
Бракосочетание
07.02.1903
Жена: Севастьянова Анастасія
Рождение ребёнка
11.12.1904
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія
Рождение ребёнка
12.07.1907
Дочь: Севастьянова Марія
Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія
Рождение ребёнка
17.06.1909
Сын: Севастьяновъ Артемій
Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія
Рождение ребёнка
22.10.1911
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія
Рождение ребёнка
19.11.1913
Сын: Севастьяновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія
Рождение ребёнка
1918
Сын: Севастьянов Михаил
Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія
Рождение ребёнка
1923
Сын: Севастьянов Николай
Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія