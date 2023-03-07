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Севастьяновъ Василій

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.03.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1883

Отец: Севастьяновъ Василій

Мать: Севастьянова Ѳеодосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1903

Жена: Севастьянова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1904

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1907

Дочь: Севастьянова Марія

Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1909

Сын: Севастьяновъ Артемій

Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1911

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1913

Сын: Севастьяновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1918

Сын: Севастьянов Михаил

Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія

Рождение ребёнка
1923

Сын: Севастьянов Николай

Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія

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