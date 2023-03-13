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Севастьянов Михаил
Севастьянов Михаил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1918
Пол
Мужской
Отец
Севастьяновъ Василій
1883 г.р.
Мать
Севастьянова (Орлова) Анастасія
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Севастьяновъ Василій
Мать:
Севастьянова Анастасія
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