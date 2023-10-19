Хилков Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХилков Иван Александрович

Хилков Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1828

Дочь: Железнова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Хилкова Евдокия Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.10.1829

Дочь: Куколь-Яснопольская Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Хилкова Евдокия Михайловна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
25.04.1831

Дочь: София Ивановна

Мать ребёнка: Хилкова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
23.06.1832

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Хилкова Евдокия Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.11.1833

Сын: Хилков Александр Иванович

Мать ребёнка: Хилкова Евдокия Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.12.1834

Сын: Khilkov Mikhail Иванович

Мать ребёнка: Хилкова Евдокия Михайловна

в доме отставного поручика Дмитрия Львовича Бычкова
Рождение ребёнка
23.01.1836

Сын: Хилков Степан Иванович

Мать ребёнка: Хилкова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
30.12.1836

Дочь: Задонская Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Хилкова Евдокия Михайловна

в доме Григория Петровича Высоцкого
Рождение ребёнка
04.10.1840

Дочь: Евдокия (Авдотья) Ивановна

Мать ребёнка: Хилкова Евдокия Михайловна

в доме княгини Анны Ивановны Засекиной
Рождение ребёнка
01.06.1843

Сын: Hilkov Nicolay Иванович

Мать ребёнка: Хилкова Евдокия Михайловна

Смерть
1890
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close