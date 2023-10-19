Задонская (княжна Хилкова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задонская (княжна Хилкова) Прасковья Ивановна

Место рождения

в доме Григория Петровича Высоцкого

Дата рождения

30.12.1836

Дата смерти

20.08.1876

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1836

Отец: Хилков Иван Александрович

Мать: Хилкова Евдокия Михайловна

в доме Григория Петровича Высоцкого
Крещение
10.01.1837
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.06.1861

Дочь: Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Задонский Александр Воинович

Рождение ребёнка
17.08.1876

Сын: Задонский Александр Александрович

Отец ребёнка: Задонский Александр Воинович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задонский Иван Александрович

Отец ребёнка: Задонский Александр Воинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Александровна

Отец ребёнка: Задонский Александр Воинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задонский Ипполит Александрович

Отец ребёнка: Задонский Александр Воинович

Смерть
20.08.1876
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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