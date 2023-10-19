Задонская (княжна Хилкова) Прасковья Ивановна
Место рожденияв доме Григория Петровича Высоцкого
Дата рождения30.12.1836
Дата смерти20.08.1876
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1836
в доме Григория Петровича Высоцкого
Крещение
10.01.1837
Рождение ребёнка
24.06.1861
Дочь: Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Задонский Александр Воинович
Рождение ребёнка
17.08.1876
Сын: Задонский Александр Александрович
Отец ребёнка: Задонский Александр Воинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задонский Иван Александрович
Отец ребёнка: Задонский Александр Воинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Александровна
Отец ребёнка: Задонский Александр Воинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задонский Ипполит Александрович
Отец ребёнка: Задонский Александр Воинович
Смерть
20.08.1876
Похороны
Неизвестно