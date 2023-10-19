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Задонский Александр Воинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1834

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1861

Дочь: Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Задонская Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
17.08.1876

Сын: Задонский Александр Александрович

Мать ребёнка: Задонская Прасковья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задонский Иван Александрович

Мать ребёнка: Задонская Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Александровна

Мать ребёнка: Задонская Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задонский Ипполит Александрович

Мать ребёнка: Задонская Прасковья Ивановна

Смерть
1912
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