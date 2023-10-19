Задонский Александр Воинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1834
Дата смерти1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.06.1861
Дочь: Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Задонская Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
17.08.1876
Сын: Задонский Александр Александрович
Мать ребёнка: Задонская Прасковья Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задонский Иван Александрович
Мать ребёнка: Задонская Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Александровна
Мать ребёнка: Задонская Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задонский Ипполит Александрович
Мать ребёнка: Задонская Прасковья Ивановна
Смерть
1912