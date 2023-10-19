Хилкова (Лунина) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1804
Дата смерти04.11.1874
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1804
Рождение ребёнка
08.11.1828
Дочь: Железнова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Хилков Иван Александрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.10.1829
Дочь: Куколь-Яснопольская Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Хилков Иван Александрович
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
25.04.1831
Дочь: София Ивановна
Отец ребёнка: Хилков Иван Александрович
Рождение ребёнка
23.06.1832
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Хилков Иван Александрович
Рождение ребёнка
20.11.1833
Сын: Хилков Александр Иванович
Отец ребёнка: Хилков Иван Александрович
Рождение ребёнка
05.12.1834
Отец ребёнка: Хилков Иван Александрович
в доме отставного поручика Дмитрия Львовича Бычкова
Рождение ребёнка
23.01.1836
Отец ребёнка: Хилков Иван Александрович
Рождение ребёнка
30.12.1836
Дочь: Задонская Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Хилков Иван Александрович
в доме Григория Петровича Высоцкого
Рождение ребёнка
04.10.1840
Дочь: Евдокия (Авдотья) Ивановна
Отец ребёнка: Хилков Иван Александрович
в доме княгини Анны Ивановны Засекиной
Рождение ребёнка
01.06.1843
Отец ребёнка: Хилков Иван Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.11.1874
Похороны
Неизвестно
Синево-Дуброво, Сонковский муниципальный район, Тверская область