Хилкова (Лунина) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилкова (Лунина) Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1804

Дата смерти

04.11.1874

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1804

Отец: Лунин Михаил Николаевич

Мать: Лунина Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.11.1828

Дочь: Железнова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Хилков Иван Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.10.1829

Дочь: Куколь-Яснопольская Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Хилков Иван Александрович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
25.04.1831

Дочь: София Ивановна

Отец ребёнка: Хилков Иван Александрович

Рождение ребёнка
23.06.1832

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Хилков Иван Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.11.1833

Сын: Хилков Александр Иванович

Отец ребёнка: Хилков Иван Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.12.1834

Сын: Khilkov Mikhail Иванович

Отец ребёнка: Хилков Иван Александрович

в доме отставного поручика Дмитрия Львовича Бычкова
Рождение ребёнка
23.01.1836

Сын: Хилков Степан Иванович

Отец ребёнка: Хилков Иван Александрович

Рождение ребёнка
30.12.1836

Дочь: Задонская Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Хилков Иван Александрович

в доме Григория Петровича Высоцкого
Рождение ребёнка
04.10.1840

Дочь: Евдокия (Авдотья) Ивановна

Отец ребёнка: Хилков Иван Александрович

в доме княгини Анны Ивановны Засекиной
Рождение ребёнка
01.06.1843

Сын: Hilkov Nicolay Иванович

Отец ребёнка: Хилков Иван Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.11.1874
Похороны
Неизвестно
Синево-Дуброво, Сонковский муниципальный район, Тверская область
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