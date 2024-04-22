Куколь-Яснопольская (кж. Хилкова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куколь-Яснопольская (кж. Хилкова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

13.10.1829

Дата смерти

23.11.1888

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1829

Отец: Хилков Иван Александрович

Мать: Хилкова Евдокия Михайловна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Крещение
25.10.1829
Рождение ребёнка
1848

Сын: Куколь-Яснопольский Владимир Александрович

Отец ребёнка: Куколь-Яснопольский Александр Петрович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Куколь-Яснопольский Степан Александрович

Отец ребёнка: Куколь-Яснопольский Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Koukol-Jasnopolsky Николай Александрович

Отец ребёнка: Куколь-Яснопольский Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Куколь-Яснопольский Александр Петрович

Смерть
23.11.1888
Похороны
Неизвестно
Нелидовка, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
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