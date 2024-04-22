Куколь-Яснопольская (кж. Хилкова) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.10.1829
Дата смерти23.11.1888
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1829
Крещение
25.10.1829
Рождение ребёнка
1848
Рождение ребёнка
1859
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Куколь-Яснопольский Александр Петрович
Смерть
23.11.1888
Похороны
Неизвестно
Нелидовка, Большесолдатский муниципальный район, Курская область