Куколь-Яснопольский Степан Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Работа или профессия
Неизвестно
государственный деятель
Рождение ребёнка
24.03.1890
Дочь: фон Энден (Куколь-Яснопольская) Елена Степановна
Мать ребёнка: Куколь-Яснопольская (Чавчавадзе) Мария (Мариам) Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург