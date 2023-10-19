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Куколь-Яснопольский Степан Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Куколь-Яснопольский Александр Петрович

Мать: Куколь-Яснопольская (кж. Хилкова) Елизавета Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
государственный деятель
Рождение ребёнка
24.03.1890

Дочь: фон Энден (Куколь-Яснопольская) Елена Степановна

Мать ребёнка: Куколь-Яснопольская (Чавчавадзе) Мария (Мариам) Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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