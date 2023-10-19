Куколь-Яснопольская (Чавчавадзе) Мария (Мариам) Николаевна
Место рожденияГрузия Российская Империя
Дата рождения1864
Дата смерти11.08.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Грузия Российская Империя
Рождение ребёнка
24.03.1890
Дочь: Фон Энден Елена Степановна
Отец ребёнка: Куколь-Яснопольский Степан Александрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
11.08.1935