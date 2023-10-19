Куколь-Яснопольская (Чавчавадзе) Мария (Мариам) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куколь-Яснопольская (Чавчавадзе) Мария (Мариам) Николаевна

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Место рождения

Грузия Российская Империя

Дата рождения

1864

Дата смерти

11.08.1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Грузия Российская Империя
Рождение ребёнка
24.03.1890

Дочь: Фон Энден Елена Степановна

Отец ребёнка: Куколь-Яснопольский Степан Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
11.08.1935
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