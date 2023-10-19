Hilkov Nicolay Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1843
Дата смертиПосле 27.11.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1843
Рождение ребёнка
26.04.1866
Мать ребёнка: Хилкова Olga Николаевна
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.06.1869
Дочь: Arhipova Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Хилкова Olga Николаевна
Браилов, Вінницька область
Работа или профессия
Неизвестно
князь
Образование
Неизвестно
Р
Р
Смерть
После 27.11.1884