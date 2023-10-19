Hilkov Nicolay Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHilkov Nicolay Иванович

Hilkov Nicolay Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1843

Дата смерти

После 27.11.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1843

Отец: Хилков Иван Александрович

Мать: Хилкова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
26.04.1866

Сын: Хилков Степан Николаевич

Мать ребёнка: Хилкова Olga Николаевна

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.06.1869

Дочь: Arhipova Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Хилкова Olga Николаевна

Браилов, Вінницька область
Работа или профессия
Неизвестно
князь
Образование
Неизвестно
Р
Р
Смерть
После 27.11.1884
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close