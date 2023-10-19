Хилкова (Nevedomska) Olga Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1845
Дата смерти03.02.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.04.1866
Отец ребёнка: Hilkov Nicolay Иванович
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.06.1869
Дочь: Arhipova Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Hilkov Nicolay Иванович
Браилов, Вінницька область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.02.1901
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург