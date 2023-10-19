Хилкова (Nevedomska) Olga Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилкова (Nevedomska) Olga Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1845

Дата смерти

03.02.1901

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1866

Сын: Хилков Степан Николаевич

Отец ребёнка: Hilkov Nicolay Иванович

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.06.1869

Дочь: Arhipova Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Hilkov Nicolay Иванович

Браилов, Вінницька область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.02.1901
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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