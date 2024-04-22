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Хилков Степан Николаевич

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Место рождения

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.04.1866

Дата смерти

26.10.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1866

Отец: Hilkov Nicolay Иванович

Мать: Хилкова Olga Николаевна

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
01.05.1866
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ермолова Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Хилкова Мария Яковлевна

Бракосочетание
До 1898

Жена: Хилкова Мария Яковлевна

Смерть
26.10.1916
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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