Хилков Степан Николаевич
Место рождения
Дата рождения26.04.1866
Дата смерти26.10.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1866
Отец: Hilkov Nicolay Иванович
Мать: Хилкова Olga Николаевна
Крещение
01.05.1866
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ермолова Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Хилкова Мария Яковлевна
Бракосочетание
До 1898
Жена: Хилкова Мария Яковлевна
Смерть
26.10.1916
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург