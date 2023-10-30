Arhipova (Хилкова) Прасковья Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.06.1869
Дата смерти1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1869
Отец: Hilkov Nicolay Иванович
Мать: Хилкова Olga Николаевна
Крещение
16.06.1869
Рождество-Богородицкая церковь
Рождество-Богородицкая церковь
Бракосочетание
1890
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Arhipova Maria Федоровна
Отец ребёнка: Arhipov Fedor Максимович
Рождение ребёнка
01.11.1893
Отец ребёнка: Arhipov Fedor Максимович
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Lindeberg Olga Федоровна
Отец ребёнка: Arhipov Fedor Максимович
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Arhipov Fedor Максимович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Kalashnikova Tatiana Федоровна
Отец ребёнка: Arhipov Fedor Максимович
Смерть
1936
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область