Arhipova (Хилкова) Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Arhipova (Хилкова) Прасковья Николаевна

Место рождения

Браилов, Вінницька область

Дата рождения

01.06.1869

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1869

Отец: Hilkov Nicolay Иванович

Мать: Хилкова Olga Николаевна

Браилов, Вінницька область
Крещение
16.06.1869
Рождество-Богородицкая церковь
Рождество-Богородицкая церковь
Бракосочетание
1890

Муж: Arhipov Fedor Максимович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Arhipova Maria Федоровна

Отец ребёнка: Arhipov Fedor Максимович

Рождение ребёнка
01.11.1893

Сын: Arhipov Stepan Федорович

Отец ребёнка: Arhipov Fedor Максимович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Lindeberg Olga Федоровна

Отец ребёнка: Arhipov Fedor Максимович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Arhipov Maxim Федорович

Отец ребёнка: Arhipov Fedor Максимович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Kalashnikova Tatiana Федоровна

Отец ребёнка: Arhipov Fedor Максимович

Смерть
1936
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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