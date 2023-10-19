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Arhipov Fedor Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1863

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
09.01.1881
вступил в службу
Работа или профессия
12.08.1883
прапорщик
Работа или профессия
30.08.1888
поручик
Бракосочетание
1890

Жена: Arhipova Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Arhipova Maria Федоровна

Мать ребёнка: Arhipova Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
01.11.1893

Сын: Arhipov Stepan Федорович

Мать ребёнка: Arhipova Прасковья Николаевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Работа или профессия
30.08.1894
штабс-капитан
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Lindeberg Olga Федоровна

Мать ребёнка: Arhipova Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Arhipov Maxim Федорович

Мать ребёнка: Arhipova Прасковья Николаевна

Работа или профессия
01.01.1901
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Офицер-воспитатель
Работа или профессия
01.01.1901
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Офицер-воспитатель
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Kalashnikova Tatiana Федоровна

Мать ребёнка: Arhipova Прасковья Николаевна

Работа или профессия
29.09.1906
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Командир роты
Работа или профессия
29.09.1906
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Командир роты
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Похороны
1929
Смерть
1929
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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