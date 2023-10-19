Arhipov Fedor Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1863
Дата смерти1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
09.01.1881
вступил в службу
Работа или профессия
12.08.1883
прапорщик
Работа или профессия
30.08.1888
поручик
Бракосочетание
1890
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Arhipova Maria Федоровна
Мать ребёнка: Arhipova Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
01.11.1893
Мать ребёнка: Arhipova Прасковья Николаевна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Работа или профессия
30.08.1894
штабс-капитан
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Lindeberg Olga Федоровна
Мать ребёнка: Arhipova Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Arhipova Прасковья Николаевна
Работа или профессия
01.01.1901
Офицер-воспитатель
Работа или профессия
01.01.1901
Офицер-воспитатель
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Kalashnikova Tatiana Федоровна
Мать ребёнка: Arhipova Прасковья Николаевна
Работа или профессия
29.09.1906
Командир роты
Работа или профессия
29.09.1906
Командир роты
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Похороны
1929
Смерть
1929