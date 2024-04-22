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Arhipov Stepan Федорович

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

01.11.1893

Дата смерти

17.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1893

Отец: Arhipov Fedor Максимович

Мать: Arhipova Прасковья Николаевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Образование
1911
Кадетский корпус
Кадетский корпус
Образование
1914
Михайловское артиллерийское училище
Михайловское артиллерийское училище
Работа или профессия
01.01.1919
РККА
командир взвода
Работа или профессия
?.06.1919
РККА
командир батареи
Работа или профессия
?.04.1922
РККА
командир дивизиона
Работа или профессия
15.05.1923
РККА
помощник начальника артиллерии 56 дивизии XI-го стрелкового корпуса
Работа или профессия
?.05.1923
РККА
помначарт дивизии
Работа или профессия
20.02.1924
РККА
ПОМКОМПОЛКА 56-ГО ЛЕГКОГО АРТПОЛКА
Бракосочетание
Около 1924

Жена: не указана

Работа или профессия
?.05.1925
РККА
пом ком дивизиона
Образование
1926
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
Около 17.11.1931

Жена: не указана

Бракосочетание
17.12.1931

Жена: Arhipov Олимпиада Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
артиллерист-инженер
Образование
Неизвестно
домашнее образование
домашнее образование
Смерть
17.10.1937
Киев, Киевский уезд
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