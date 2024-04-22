Arhipov Stepan Федорович
Место рождения
Дата рождения01.11.1893
Дата смерти17.10.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1893
Образование
1911
Кадетский корпус
Кадетский корпус
Образование
1914
Михайловское артиллерийское училище
Михайловское артиллерийское училище
Работа или профессия
01.01.1919
РККА
командир взвода
Работа или профессия
?.06.1919
РККА
командир батареи
Работа или профессия
?.04.1922
РККА
командир дивизиона
Работа или профессия
15.05.1923
РККА
помощник начальника артиллерии 56 дивизии XI-го стрелкового корпуса
Работа или профессия
?.05.1923
РККА
помначарт дивизии
Работа или профессия
20.02.1924
РККА
ПОМКОМПОЛКА 56-ГО ЛЕГКОГО АРТПОЛКА
Работа или профессия
?.05.1925
РККА
пом ком дивизиона
Образование
1926
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
17.12.1931
Работа или профессия
Неизвестно
артиллерист-инженер
Образование
Неизвестно
домашнее образование
домашнее образование
Смерть
17.10.1937
Киев, Киевский уезд