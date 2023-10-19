Lindeberg (Arhipova) Olga Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
12.10.1914
Сын: Lindeberg Alexander Sergeevich
Отец ребёнка: Lindeberg Sergey Александрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Lindeberg Elena Сергеевна
Отец ребёнка: Lindeberg Sergey Александрович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Lindeberg Elena Сергеевна
Отец ребёнка: Lindeberg Sergey Александрович
Смерть
1948