Lindeberg (Arhipova) Olga Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lindeberg (Arhipova) Olga Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Arhipov Fedor Максимович

Мать: Arhipova Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
12.10.1914

Сын: Lindeberg Alexander Sergeevich

Отец ребёнка: Lindeberg Sergey Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Lindeberg Elena Сергеевна

Отец ребёнка: Lindeberg Sergey Александрович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Lindeberg Elena Сергеевна

Отец ребёнка: Lindeberg Sergey Александрович

Смерть
1948
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