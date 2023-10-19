Lindeberg Sergey Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1885
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.10.1914
Сын: Lindeberg Alexander Sergeevich
Мать ребёнка: Lindeberg Olga Федоровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Lindeberg Elena Сергеевна
Мать ребёнка: Lindeberg Olga Федоровна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Lindeberg Elena Сергеевна
Мать ребёнка: Lindeberg Olga Федоровна
Смерть
?.12.1941