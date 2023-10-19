Lindeberg Sergey Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lindeberg Sergey Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1885

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1914

Сын: Lindeberg Alexander Sergeevich

Мать ребёнка: Lindeberg Olga Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Lindeberg Elena Сергеевна

Мать ребёнка: Lindeberg Olga Федоровна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Lindeberg Elena Сергеевна

Мать ребёнка: Lindeberg Olga Федоровна

Смерть
?.12.1941
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