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Lindeberg Alexander Sergeevich

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

12.10.1914

Дата смерти

22.09.2003

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

1940 г.р.
1943 г.р.
1946 г.р.
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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1914

Отец: Lindeberg Sergey Александрович

Мать: Lindeberg Olga Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Lindeberg Galina Александрова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1943

Сын: Lindeberg Sergey Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Lindeberg Tatiana Александрова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
1953

Жена: Groholska Helena Эдвардовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Groholska Helena Эдвардовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Groholska Helena Эдвардовна

Смерть
22.09.2003
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
26.09.2003
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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