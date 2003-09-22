Lindeberg Alexander Sergeevich
Место рождения
Дата рождения12.10.1914
Дата смерти22.09.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1914
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Lindeberg Galina Александрова
Рождение ребёнка
1943
Сын: Lindeberg Sergey Александрович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Lindeberg Tatiana Александрова
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Groholska Helena Эдвардовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Groholska Helena Эдвардовна
Смерть
22.09.2003
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
26.09.2003